Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:36, 9 марта 2024Россия

Средства ПВО сбили беспилотник над территорией российского региона

МО РФ: средства ПВО уничтожили беспилотник над Белгородской областью
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Белгородской областью, об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что попытка совершить атаку по территории российского региона дроном самолетного типа была пресечена около 22:00 по московскому времени 9 марта.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — уточнили в ведомстве.

До этого беспилотники были сбиты в этом же регионе около 18:10 и 14:15. Также 9 марта беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на жилой сектор в хуторе Мухин Шебекинского городского округа. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате атаки никто не пострадал.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Названа самая красивая девушка планеты. Кто победил в «Мисс Мира» и почему на конкурсе снова не было участницы из России

      На Украине мошенники вымогали деньги под видом сотрудников военкомата

      Скончалась 22-летняя артистка цирка на Вернадского

      Ученые предрекли исчезновение сыров с благородной плесенью

      Заявивший о «бичах и зэках» среди российских военных депутат вернулся с СВО

      На Украине озвучили сроки принятия законопроекта о мобилизации осужденных

      Британия выступила против отправки на Украину специалистов для обучения ВСУ

      Средства ПВО сбили беспилотник над территорией российского региона

      Польская оппозиция анонсировала крупную акцию протеста в Варшаве

      Пленный боец ВСУ пожаловался на принудительную мобилизацию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше