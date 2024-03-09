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11:49, 9 марта 2024Россия

Беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на жилой сектор российского региона

Гладков сообщил об атаке беспилотника ВСУ на хутор Мухин, пострадавших нет
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил взрывчатку на жилой сектор в хуторе Мухин Шебекинского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Никто не пострадал. В одном частном жилом доме осколками пробиты окна и посечен фасад. Оперативные службы работают на месте», — сообщил губернатор.

Ранее село Безымено Грайворонского городского округа Белгородской области подверглось атаке со стороны ВСУ. Атака также велась с помощью БПЛА, который сбросил взрывное устройство на частное жилое домовладение.

Всего, по подсчетам Минобороны, за ночь на субботу, 9 марта, над территорией России сбили 47 беспилотников. Над Ростовской областью сбили 41 беспилотник, один украинский дрон поразили над Белгородской областью, два — над Курской, еще три — над Волгоградской.

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      Анастасия Шейкина
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