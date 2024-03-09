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11:17, 9 марта 2024Россия

Беспилотник ВСУ атаковал частный дом в российском регионе

Гладков: беспилотник ВСУ атаковал село Безымено в Белгородской области

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Село Безымено Грайворонского городского округа Белгородской области подверглось атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что атака велась с помощью БПЛА, который сбросил взрывное устройство на частное жилое домовладение. «Слава Богу, никто не пострадал! От взрыва в доме выбиты окна и повреждена линия газоснабжения», — рассказал Гладков.

На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что российская система противовоздушной обороны перехватила и уничтожила 47 украинских БПЛА. Как рассказали в Минобороны, один украинский дрон сбили над Белгородской областью, два — над Курской, еще три — над Волгоградской. Над Ростовской областью был сбит 41 беспилотник.

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      Екатерина Подвигина
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