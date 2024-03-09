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14:51, 9 марта 2024Россия

Российские военные сбили еще один украинский БПЛА над Белгородской областью

Минобороны: ПВО сбила беспилотник над Белгородской областью
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) днем 9 марта уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что попытка атаки c применением БПЛА самолетного типа была пресечена около 14:15 мск. «Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что ВСУ сбросили на Горловку в Донецкой народной республике взрывоопасные предметы. Кроме того, украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами калибра 155 миллиметров.

Также 9 марта беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на жилой сектор в хуторе Мухин Шебекинского городского округа. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате атаки никто не пострадал.

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      Екатерина Подвигина
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