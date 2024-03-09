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12:51, 9 марта 2024Бывший СССР

ВСУ сбросили взрывоопасные предметы на Горловку

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Калининский и Никитовский районы Горловки

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили на Горловку в Донецкой народной республике взрывоопасные предметы. Об этом в субботу, 9 марта, сообщил Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Отмечается, что ВСУ в районе 9 утра сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотника на Калининский район города. В районе 12 утра ВОП также был сброшен на Никитовский район Горловки.

Кроме того, украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами калибра 155 миллиметров.

Ранее сообщалось, что 9 марта беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на жилой сектор в хуторе Мухин Шебекинского городского округа. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате атаки никто не пострадал.

По данным Минобороны РФ, за ночь на субботу, 9 марта, над территорией России сбили 47 беспилотников.

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      Маргарита Щигарева
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