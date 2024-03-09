Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:04, 9 марта 2024Россия

Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник

Минобороны: силы ПВО уничтожили беспилотник над Белгородской областью

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Силы ПВО уничтожили над Белгородской областью беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegrаm-канале сообщило Минобороны России.

Попытка атаки беспилотником самолетного типа была пресечена около 18:10 по московскому времени. «Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что российские средства ПВО также уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью днем 9 марта.

Кроме того, украинские войска 9 марта сбросили на Горловку в Донецкой народной республике взрывоопасные предметы и обстреляли город кассетными снарядами калибра 155 миллиметров. ВСУ также сбросили с беспилотника взрывчатку на жилой сектор в хуторе Мухин Шебекинского городского округа.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Щигарева
      Обсудить
      Последние новости

      Боец ВСУ три дня выхаживал раненого российского военного под Авдеевкой. Тот ранее взял украинца в плен

      Европу призвали готовиться к выходу США из НАТО

      Рогов указал на предательство в названиях новых украинских корветов

      В Запорожской области после атаки украинскими БПЛА загорелась электроподстанция

      СКА вышел в четвертьфинал плей-офф Кубка Гагарина

      Российские тхэквондисты завоевали лицензии для участия в Олимпиаде в Париже

      Военный самолет Швеции впервые с ее вступления в НАТО совершил полет близ России

      Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник

      В Испании захотели законодательно упразднить проституцию

      Сотни кенгуру ворвались в австралийский гольф-клуб

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше