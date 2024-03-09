Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник

Минобороны: силы ПВО уничтожили беспилотник над Белгородской областью

Силы ПВО уничтожили над Белгородской областью беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegrаm-канале сообщило Минобороны России.

Попытка атаки беспилотником самолетного типа была пресечена около 18:10 по московскому времени. «Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что российские средства ПВО также уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью днем 9 марта.

Кроме того, украинские войска 9 марта сбросили на Горловку в Донецкой народной республике взрывоопасные предметы и обстреляли город кассетными снарядами калибра 155 миллиметров. ВСУ также сбросили с беспилотника взрывчатку на жилой сектор в хуторе Мухин Шебекинского городского округа.