Украинский дрон-камикадзе атаковал ехавшую по российской дороге машину

Белгородский губернатор Гладков: дрон-камикадзе ВСУ атаковал машину в селе Новое

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал легковую машину, ехавшую по дороге в селе Новое Волоконовского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, пострадавших удалось избежать, однако в машине выбило стекло. Другие подробности Гладков не привел.

Ранее стало известно, что группа украинских диверсантов в составе 15 человек, вооруженная автоматами М4 и взрывчаткой, попыталась прорваться через границу в районе Новой Таволжанки, однако была встречена огнем российских пограничников и отступила. Предварительно, ликвидированы пять человек. Власти Белгородской области информацию пока не комментировали.

Кроме того, утром 11 марта Минобороны России сообщило, что около 10:15 утра по московскому времени система противовоздушной обороны уничтожила под Белгородом украинский беспилотник самолетного типа.