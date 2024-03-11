Украинские диверсанты пытались прорваться через границу в Белгородской области

Mash: украинская ДРГ пыталась прорваться через границу в районе Новой Таволжанки

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) пыталась прорваться через границу в районе Новой Таволжанки Белгородской области. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По данным издания, всего в составе группы было около 15 человек, вооруженных автоматами М4, гранатами и взрывчаткой. Диверсанты были встречены огнем российских пограничников и отброшены обратно на территорию Украины.

Как утверждает Mash, удалось ликвидировать пять человек из украинской ДРГ.

Ранее сообщалось, что украинские диверсанты напали на саперов, которые работали в районе белгородского села Козинка.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков до этого рассказал, что один из мужчин получил осколочное ранение руки в Козинке, ему оказали всю необходимую помощь. Тогда от госпитализации россиянин отказался.