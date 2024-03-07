Украинские диверсанты попытались прорваться в Белгородскую область

Mash: украинская ДРГ попыталась прорвать границу в районе Белгородской области

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) попыталась прорвать границу России в районе Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что противник напал на российских саперов, которые работали в районе села Козинка. Нападавших удалось отбросить силами пограничных войск.

По данным канала, диверсанты потеряли двух человек.

До этого глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об одном пострадавшем при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по селу Козинка. Мужчина получил осколочное ранение руки, ему оказана вся необходимая помощь. От госпитализации он отказался.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.