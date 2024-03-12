Минобороны заявило о перехвате и уничтожении 25 дронов над регионами России

МО: в ночь на 12 марта над регионами России перехвачено и уничтожено 25 дронов

В ночь на вторник, 12 марта, над регионами России перехвачено и уничтожено 25 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Украинские дроны системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили или уничтожили в Московской (2 дрона), Ленинградской (1 дрон), Белгородской (7), Курской (11), Брянской (1), Тульской (1) и Орловской (2) областях. В оборонном ведомстве назвали действия ВСУ попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

В Орле после атаки ВСУ загорелся резервуар с топливом на нефтебазе. В Нижегородской области беспилотники атаковали объект топливно-промышленного комплекса в Кстовской промзоне. Пожар сняли на видео.

Ранее, в декабре 2023 года, президент России Владимир Путин предупреждал министра обороны Сергея Шойгу, что «маленькие дрончики» из фанеры также представляют опасность для российской инфраструктуры. По его словам, пропускать такие беспилотники на территорию России нельзя.