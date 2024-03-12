Установка по переработке нефти загорелась после атаки ВСУ в Кстово

При атаке БПЛА на промзону в Кстово загорелась установка по переработке нефти

При атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Кстовскую промзону загорелась одна из установок по переработке нефти. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в Telegram.

Он подтвердил, что ВСУ атаковали объект топливно-энергетического комплекса. На месте происшествия работают спецслужбы. По предварительным данным, пострадавших нет. «Работает оперативный штаб», — отметил Никитин.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали предприятие «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез».

В ночь на 12 марта на нефтебазе в Орле после атаки дрона ВСУ загорелся один из резервуаров в нефтепродуктами. Также сообщалось о сбитых украинских БПЛА в Курской и Тульской областях.