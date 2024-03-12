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06:57, 12 марта 2024Россия

Установка по переработке нефти загорелась после атаки ВСУ в Кстово

При атаке БПЛА на промзону в Кстово загорелась установка по переработке нефти
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

При атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Кстовскую промзону загорелась одна из установок по переработке нефти. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в Telegram.

Он подтвердил, что ВСУ атаковали объект топливно-энергетического комплекса. На месте происшествия работают спецслужбы. По предварительным данным, пострадавших нет. «Работает оперативный штаб», — отметил Никитин.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали предприятие «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез».

В ночь на 12 марта на нефтебазе в Орле после атаки дрона ВСУ загорелся один из резервуаров в нефтепродуктами. Также сообщалось о сбитых украинских БПЛА в Курской и Тульской областях.

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      Ксения Назарова
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