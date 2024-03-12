Появились кадры пожара в промзоне в Нижегородской области после атаки ВСУ

В сети появились кадры пожара в промзоне Нижегородской области после атаки ВСУ

В сети появились кадры пожара на установке по переработке нефти в Кстовской промзоне Нижегородской области. Их публикует Mash в Telegram-канале.

На кадрах виден мощный пожар, от него в небо поднимается черное плотное облако дыма. Каких-либо взрывов на видеозаписи не слышно.

Как уточнял губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в регионе атакован объект топливно-энергетического комплекса. Никто не пострадал.

В ночь на вторник, 12 марта, системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили или уничтожили 25 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Силы ПВО поразили дроны в Московской, Ленинградской Белгородской, Курской, Брянской, Тульской и Орловской областях