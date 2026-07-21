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Бывший СССР
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10:18, 21 июля 2026Бывший СССР

Будущее Федорова описали словом «повоняют»

Дубинский: Если Федоров не спросит Сырского про ПВО, то протестующие повоняют и забудут
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Если бывший министр обороны Украины Михаил Федоров не спросит главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского про системы противовоздушной обороны ПВО, то протестующие в городах Украины «повоняют и забудут». Об этом написал депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Будет ли Федоров кричать “Сырский, где ПВО?” (...) Если нет, то никакого политического оппонента из него не выйдет. Повоняют и забудут», — написал парламентарий.

В июле министр обороны Украины Михаил Федоров был отправлен в отставку. Издание «Украинская правда» со ссылкой на непубличные заявления Владимира Зеленского сообщало, что одной из причин увольнения главы военного ведомства являлись постоянные конфликты с Сырским, не исключив отставки последнего. 20 июля несколько украинских журналистов писали о его возможной отставке в течение нескольких дней.

В городах Украины начались протесты на фоне отставки и инфомрации о конфликте главкома с экс-министром обороны. Митингующие требуют отставки Сырского и возвращения Федорова на должность.

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