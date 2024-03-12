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08:38, 12 марта 2024Россия

На подлете к Белгороду сбили пять воздушных целей

Белгородский губернатор Гладков: силы ПВО сбили пять воздушных целей

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять воздушных целей на подлете к Белгороду в Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — сообщил губернатор.

Минобороны России ранее сообщало, что утром во вторник, 12 марта, над Белгородской областью перехвачено восемь снарядов ракетной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Также была уничтожена ракета тактического ракетного комплекса (ТРК) «Точка-У». В регионе тогда звучал сигнал ракетной опасности.

Всего над территорией России ночью, по последним данным, было перехвачено не менее 25 беспилотников. Силы ПВО поразили украинские дроны в Московской, Ленинградской Белгородской, Курской, Брянской, Тульской и Орловской областях.

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      Анастасия Шейкина
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