В Белгородской области объявили ракетную опасность

Власти объявили ракетную опасность в Белгородской области

На всей территории Белгородской области объявлен сигнал ракетная опасность. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Он призвал жителей не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Тем, кто находится на улице, он посоветовал спуститься в укрытие или иное безопасное место.

Ранее ракетную опасность объявили в Губкинском и Старооскольском городских округах Белгорода.

В ночь на вторник, 12 марта, над регионами России перехвачено и уничтожено 25 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). В Орле после атаки ВСУ загорелся резервуар с топливом на нефтебазе. В Нижегородской области беспилотники атаковали объект топливно-промышленного комплекса в Кстовской промзоне.