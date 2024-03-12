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04:28, 12 марта 2024Россия

Еще в одном российском регионе объявили ракетную опасность

Мэрия Белгорода объявила о ракетной опасности в двух городских округах

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

В двух городских округах Белгорода объявлена ракетная опасность. Об этом сообщила мэрия Белгорода в Telegram-канале.

«РСЧС : Губкинский ГО, Старооскольский ГО. Ракетная опасность», — говорится в сообщении. Жителей призвали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

В ночь на вторник, 12 марта, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об объявлении ракетной опасности в регионе. Он призвал жителей укрыться в помещениях без окон и не находиться на улице. Сообщалось об уничтожении украинского беспилотника в небе над Фатежским районом региона.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник над Тульской областью. Также атаке подвергся объект топливно-энергетического комплекса в Орле.

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      Марина Совина
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