Еще в одном российском регионе объявили ракетную опасность

Мэрия Белгорода объявила о ракетной опасности в двух городских округах

В двух городских округах Белгорода объявлена ракетная опасность. Об этом сообщила мэрия Белгорода в Telegram-канале.

«РСЧС : Губкинский ГО, Старооскольский ГО. Ракетная опасность», — говорится в сообщении. Жителей призвали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

В ночь на вторник, 12 марта, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об объявлении ракетной опасности в регионе. Он призвал жителей укрыться в помещениях без окон и не находиться на улице. Сообщалось об уничтожении украинского беспилотника в небе над Фатежским районом региона.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник над Тульской областью. Также атаке подвергся объект топливно-энергетического комплекса в Орле.