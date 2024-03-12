Беспилотник попытался атаковать еще один российский регион

Средства ПВО сбили беспилотник над Тульской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Тульской областью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство по региональной безопасности.

Уточняется, что в результате произошедшего никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. В ведомстве добавили, что организовано реагирование экстренных служб.

В ночь на вторник, 12 марта, сообщалось об уничтожении украинского беспилотника в небе над Фатежским районом Курской области. Также в регионе была объявлена ракетная опасность.