Беспилотник попытался атаковать еще один российский регион
Средства ПВО сбили беспилотник над Тульской областьюСюжетРабота систем ПВО:
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Тульской областью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство по региональной безопасности.
Уточняется, что в результате произошедшего никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. В ведомстве добавили, что организовано реагирование экстренных служб.
В ночь на вторник, 12 марта, сообщалось об уничтожении украинского беспилотника в небе над Фатежским районом Курской области. Также в регионе была объявлена ракетная опасность.