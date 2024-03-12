В небе над российским регионом сбили украинский беспилотник

Курский губернатор Старовойт: над Фатежским районом сбили украинский беспилотник

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в небе над Фатежским районом Курской области беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в Telegram.

«Последствия на земле уточняются», — добавил губернатор. Он также напомнил жителям области правила безопасности: не приближаться к обломкам беспилотников и не трогать их, поскольку они могут взорваться. В случае обнаружения БПЛА необходимо сообщить по телефону 112.

В ночь на вторник, 12 марта, Старовойт сообщил об объявлении ракетной опасности в регионе. Он призвал жителей укрыться в помещениях без окон и не находиться на улице.