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02:35, 12 марта 2024Россия

В небе над российским регионом сбили украинский беспилотник

Курский губернатор Старовойт: над Фатежским районом сбили украинский беспилотник

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в небе над Фатежским районом Курской области беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в Telegram.

«Последствия на земле уточняются», — добавил губернатор. Он также напомнил жителям области правила безопасности: не приближаться к обломкам беспилотников и не трогать их, поскольку они могут взорваться. В случае обнаружения БПЛА необходимо сообщить по телефону 112.

В ночь на вторник, 12 марта, Старовойт сообщил об объявлении ракетной опасности в регионе. Он призвал жителей укрыться в помещениях без окон и не находиться на улице.

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      Марина Совина
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