МО России: ВСУ потеряли до 60 человек при попытке атаки на Белгородскую область

При попытке диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) атаковать Белгородскую область Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 60 человек. Данные об этом раскрыло Минобороны (МО) России в Telegram.

По данным ведомства, в ночь на 12 марта диверсанты при поддержке танков и бронемашин безуспешно попытались вторгнуться на российскую территорию по трем направлениям — в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшина. В результате подразделения Вооруженных сил России при содействии пограничников не дали ДРГ перейти на российскую территорию.

«На приграничной территории со стороны Украины в районе Одноробовки уничтожено до 60 украинских террористов, в районе Нехотеевки — три танка и бронетранспортер, а в районе Сподарюшино — два танка», — отчитались в Минобороны.

Помимо этого, утром 12 марта российские войска за 25 минут отразили четыре атаки на Курскую область. Противник был отброшен, понеся значительные потери, которые не уточняются.

12 марта украинские диверсанты предприняли попытку перейти границы Курской и Белгородской областей. Как сообщали российские военкоры, члены ДРГ передвигались на пикапах. В социальных сетях появлялись ролики со звуками стрельбы в районе курского поселка Теткино, однако их подлинность не подтверждена. Baza со ссылкой на источник заявляла о двух пострадавших в ходе боя, однако официально эти данные не коммутировались. В свою очередь, губернатор Роман Старовойт сообщал только об одном раненном при обстреле населенного пункта со стороны Украины местном жителе.