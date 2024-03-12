Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:34, 12 марта 2024Россия

Украинская ДРГ попыталась прорваться в Курскую и Белгородскую области. На границе идут бои, есть раненые

Украинская ДРГ пыталась прорваться в Курскую и Белгородскую области

Фото: Павел Колядин / ТАСС

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) попыталась прорваться в Курскую и Белгородскую области утром во вторник, 12 марта. Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) проникли на территорию российских регионов на нескольких пикапах.

По информации российских военкоров, на подходе к границе были замечены украинские танки. Они оказывали огневую поддержку при попытке штурма.

Жители Курской области сообщили о стрелковых боях в районе поселка Теткино. В социальных сетях расходится видео со звуками автоматных очередей, снятое, по предварительной информации, вблизи этого населенного пункта. Подлинность ролика не подтверждена.

Минимум два человека получили ранения во время боев в районе Теткино

Позже появилась информация, что во время боев в районе Теткино два человека были ранены. Один из пострадавших — местный житель, личность второго на данный момент не установлена. Там продолжаются бои, работает артиллерия.

Кроме того, ранение получил житель Белгородской области. Он пострадал при падении беспилотника. По неподтвержденным данным, на территории Белгородской области также начались бои с диверсантами.

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Globallookpress.com

Собеседник издания Baza, знакомый с ситуацией, сообщил, что БПЛА упал рядом с машиной такси в Грайвороне. В результате травмы получил пассажир автомобиля. Его оперативно госпитализировали. Данная информация официально еще не подтверждена властями региона.

Подготовка атаки была раскрыта несколько дней назад

Как сообщил российский военный корреспондент Александр Коц, подготовка атаки украинской ДРГ на Белгородскую область была раскрыта еще несколько дней назад. По его словам, последние два дня российские войска наносили точечные удары по скоплению техники и живой силы в приграничных районах.

Материалы по теме:
В России получили доступ к переписке элиты ВСУ. Военные обсуждают свержение Зеленского и армейского командования
В России получили доступ к переписке элиты ВСУ. Военные обсуждают свержение Зеленского и армейского командования
11 марта 2024
Глава ЦРУ назвал срок нового контрнаступления ВСУ. В качестве альтернативы Киеву предрекли «еще больше Авдеевок»
Глава ЦРУ назвал срок нового контрнаступления ВСУ. В качестве альтернативы Киеву предрекли «еще больше Авдеевок»
Сегодня
Беспилотники ВСУ атаковали семь регионов России. Под удар попала установка по переработке нефти под Нижним Новгородом
Беспилотники ВСУ атаковали семь регионов России. Под удар попала установка по переработке нефти под Нижним Новгородом
Сегодня

По мнению Коца, видеокадры с прорвавшимися на территорию РФ бойцами ВСУ могли быть сняты заранее для информационной диверсии. Он отметил, что атаки диверсантов произошли на фоне предстоящих выборов президента России.

Накануне украинские диверсанты уже пытались прорваться в Белгородскую область

В понедельник, 11 марта, украинская ДРГ попыталась прорваться через границу в районе Новой Таволжанки Белгородской области.

В составе группы было около 15 человек. Они были вооружены автоматами М4, гранатами и взрывчаткой. Российские пограничники атаковали их встречным огнем, отбросив диверсантов обратно на территорию Украины.
Во время перестрелки несколько нападавших удалось ликвидировать.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Об аналогичных случаях сообщалось 7 марта. Тогда противник напал на российских саперов, работавших в районе села Козинка Белгородской области. Нападавших удалось отбросить на территории Украины силами пограничных войск. Диверсанты потеряли двух человек.

Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что при ударе ВСУ по селу Козинка в тот день пострадал один человек: мужчина получил осколочное ранение руки, ему оказали необходимую помощь, от госпитализации он отказался. Кроме того, повреждения получила хозяйственная постройка на территории одного из частных домовладений. В селе Наумовка Белгородской области в тот же день местный житель получил ранение брюшной полости в результате падения и детонации беспилотника.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Алимпиева
      Обсудить
      Последние новости

      Украинская ДРГ попыталась прорваться в Курскую и Белгородскую области. На границе идут бои, есть раненые

      Премьер Швеции захотел защитить остров в Балтийском море от России

      В США обвинили Россию и Китай в желании сорвать выборы с помощью ИИ

      В Совете Федерации заявили о праве России отменить акт о передаче Крыма УССР

      Злоумышленники задумали скормить ребенка огромному питону

      Бритни Спирс опубликовала новое обнаженное фото

      Мужчина пострадал при обстреле ВСУ в белгородском Шебекино

      В Тернопольской области произошел пожар на объекте инфраструктуры

      Известная британская певица рассказала о разрушении своей карьеры детьми

      Грузия заявила о намерении проводить прагматичную политику в отношении России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше