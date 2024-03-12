Украинская ДРГ попыталась прорваться в Курскую и Белгородскую области. На границе идут бои, есть раненые

Украинская ДРГ пыталась прорваться в Курскую и Белгородскую области

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) попыталась прорваться в Курскую и Белгородскую области утром во вторник, 12 марта. Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) проникли на территорию российских регионов на нескольких пикапах.

По информации российских военкоров, на подходе к границе были замечены украинские танки. Они оказывали огневую поддержку при попытке штурма.

Жители Курской области сообщили о стрелковых боях в районе поселка Теткино. В социальных сетях расходится видео со звуками автоматных очередей, снятое, по предварительной информации, вблизи этого населенного пункта. Подлинность ролика не подтверждена.

Минимум два человека получили ранения во время боев в районе Теткино

Позже появилась информация, что во время боев в районе Теткино два человека были ранены. Один из пострадавших — местный житель, личность второго на данный момент не установлена. Там продолжаются бои, работает артиллерия.

Кроме того, ранение получил житель Белгородской области. Он пострадал при падении беспилотника. По неподтвержденным данным, на территории Белгородской области также начались бои с диверсантами.

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Globallookpress.com

Собеседник издания Baza, знакомый с ситуацией, сообщил, что БПЛА упал рядом с машиной такси в Грайвороне. В результате травмы получил пассажир автомобиля. Его оперативно госпитализировали. Данная информация официально еще не подтверждена властями региона.

Подготовка атаки была раскрыта несколько дней назад

Как сообщил российский военный корреспондент Александр Коц, подготовка атаки украинской ДРГ на Белгородскую область была раскрыта еще несколько дней назад. По его словам, последние два дня российские войска наносили точечные удары по скоплению техники и живой силы в приграничных районах.

По мнению Коца, видеокадры с прорвавшимися на территорию РФ бойцами ВСУ могли быть сняты заранее для информационной диверсии. Он отметил, что атаки диверсантов произошли на фоне предстоящих выборов президента России.

Накануне украинские диверсанты уже пытались прорваться в Белгородскую область

В понедельник, 11 марта, украинская ДРГ попыталась прорваться через границу в районе Новой Таволжанки Белгородской области.

В составе группы было около 15 человек. Они были вооружены автоматами М4, гранатами и взрывчаткой. Российские пограничники атаковали их встречным огнем, отбросив диверсантов обратно на территорию Украины.

Во время перестрелки несколько нападавших удалось ликвидировать.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Об аналогичных случаях сообщалось 7 марта. Тогда противник напал на российских саперов, работавших в районе села Козинка Белгородской области. Нападавших удалось отбросить на территории Украины силами пограничных войск. Диверсанты потеряли двух человек.

Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что при ударе ВСУ по селу Козинка в тот день пострадал один человек: мужчина получил осколочное ранение руки, ему оказали необходимую помощь, от госпитализации он отказался. Кроме того, повреждения получила хозяйственная постройка на территории одного из частных домовладений. В селе Наумовка Белгородской области в тот же день местный житель получил ранение брюшной полости в результате падения и детонации беспилотника.