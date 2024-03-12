Глава ЦРУ назвал срок нового контрнаступления ВСУ. В качестве альтернативы Киеву предрекли «еще больше Авдеевок»

Глава ЦРУ Бернс: помощь США поможет ВСУ начать наступление в конце 2024 года

Новая помощь Киеву поможет Вооруженным силам Украины (ВСУ) начать наступление в конце 2024 года. Такие сроки назвал глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс.

По его оценке, с новым пакетом помощи от США Украина сможет удержаться в 2024 и 2025 годах. Кроме того, заявил Бернс, военная помощь обеспечит ВСУ возможности для «проникающих ударов по Крыму» и действий против российского Черноморского флота.

Украину предупредили о «еще большем числе Авдеевкок»

Также Бернс предупредил, что Украина может лишиться еще больших территорий. По его словам, такой вариант неизбежен, если Запад прекратит поставки оружия Киеву.

Мы увидим еще больше Авдеевок в 2024 году, если США затянут с помощью Уильям Бернс глава ЦРУ

Директор разведслужбы отметил, что такой исход окажется исторической ошибкой для США.

Авдеевка перешла под контроль российских сил 17 февраля. Как доложил президенту России Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу, населенный пункт представлял собой мощный оборонительный узел ВСУ, площадь освобожденной территории составляет 31,75 квадратных километра. Потери Украины в боях за город за последние сутки перед ее взятием составили более 1,5 тысяч военнослужащих.

В Белом доме не нашли денег для Украины

Вечером 11 марта Белый дом представил проект бюджета на 2025 финансовый год, при этом в его содержании не включен пункт о предоставлении Украине «критически важной» помощи сверх той суммы, которая до сих пор находится на обсуждении Конгресса. Соответствующий документ был опубликован на сайте американского правительства.

Отмечается, что подобное решение было принято из-за отсутствия согласия по вопросу поддержки Киева среди американских законодателей на сумму более 61,5 миллиарда долларов. «Бюджет не может обеспечить критически важную помощь Украине, которая требует принятия мер Конгрессом», — резюмировали авторы документа.

Политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок рассказал «Ленте.ру», что Украине будет недостаточно помощи других стран вместо поддержки США. «Даже в мирное время деньги имеют два качества — либо их нет, либо их не хватает. Для Украины сейчас ровно такая же ситуация», — прокомментировал он сообщения о том, что Киев начал вести переговоры о помощи с другими странами G7, в частности с Японией и Канадой.

Разведка США увидела стратегическое преимущество России на Украине

В свою очередь директор Национальной разведки Эврил Хейнс указала, что задержка помощи Украине со стороны США играет на руку России. «Данный тупик играет на пользу стратегическому преимуществу России и все больше сдвигает ситуацию в пользу Москвы», — отметила глава ведомства.

Она указала, что российская сторона существенно нарастила производство военной техники, в частности, дальнобойного оружия и артиллерийских снарядов, благодаря чему она сможет выдержать длительное и интенсивное противостояние. Хейнс также признала, что Россия добивается постоянных успехов на поле боя. По ее словам, отчасти это происходит из-за того, что западные союзники Киева не могут определиться насчет военной поддержки Киева.