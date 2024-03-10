Политолог высказался о шансах Украины получить помощь от других стран вместо США

Политолог Бышок: помощи Украине от других стран вместо США будет недостаточно

Украине будет недостаточно помощи других стран вместо поддержки США, считает политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о планах Киева получить средства от других государств из-за задержек Вашингтона с согласованием бюджета.

Даже в мирное время деньги имеют два качества — либо их нет, либо их не хватает. Для Украины сейчас ровно такая же ситуация. Когда она получит какие-то финансы, а я не вижу причин, чтобы какую-то сумму не дали японцы или канадцы — дадут, но этого будет недостаточно, этого никогда не будет достаточно Станислав Бышок политолог

«Эти страны никогда не были основными донорами Украины. Поэтому, учитывая, что вопрос о переговорах с Россией на Украине по-прежнему не обсуждается или находится под запретом, то другой вариант — это продолжать рассчитывать на помощь внешних сил, по крайней мере, если не на военную, то на экономическую. В этом смысле если вам один путь отрезан, то вы берете какой-то другой путь. Другой путь — это надеяться на какую-то помощь либо США, либо других стран, и в этом направлении вести какой-то диалог, давать публике какие-то обещания, что мы надеемся, что нам партнеры помогут», — сказал он.

Как сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на главу бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа, из-за задержек финансовой помощи из США Киев начал вести переговоры с другими странами G7, в частности с Японией и Канадой. Газета отмечает, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета — 87 миллиардов долларов — на расходы по обороне. При этом в республике ожидают, что дефицит бюджета увеличится из-за возможной новой волны мобилизации.

