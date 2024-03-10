Украина попросила финансовую помощь в других странах на фоне задержек из США

FT: Украина ведет переговоры с Японией и Канадой о финансовой помощи

На фоне задержек финансовой помощи из США Украина начала вести переговоры с другими странами G7, особенно с Японией и Канадой, передает газета Financial Times (FT) со ссылкой на председателя бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа.

По данным газеты, Украина выделила почти половину своего годового бюджета — 87 миллиардов долларов — на расходы по обороне. В республике ожидают увеличение дефицита бюджета из-за ожидаемой волны мобилизации, на которую потребуются миллиарды.

По словам Пидласы, первоначальный план Украины предполагал, что новая помощь США и ЕС начнет поступать в январе. Однако задержки вынуждают власти страны рассматривать другие варианты. «Мы также рассматриваем возможность значительного сокращения невоенных расходов и повышения налогов», — заявила она.

Ранее стало известно, что конгрессмены-республиканцы в США разрабатывают альтернативный пакет помощи Киеву, часть которой может быть предоставлена в форме кредита.

При этом колумнист Responsible Statecraft Марк Эпископос отметил, что новый пакет помощи для Киева, который обсуждается в Конгрессе США, не поможет избежать военного краха Вооруженных сил Украины.