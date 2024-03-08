В США призвали Украину не надеяться на новый пакет помощи

RS: новый пакет помощи США не поможет Украине избежать краха ВСУ

Новый пакет помощи для Киева, который обсуждается в Конгрессе США, не поможет избежать военного краха Вооруженных сил Украины (ВСУ). Не надеяться на поддержку Вашингтона украинские власти призвал колумнист Responsible Statecraft (RS) Марк Эпископос.

«Военные операции украинской армии находятся на искусственном жизнеобеспечении. (...) Ее крах стал вполне вероятным. Чего может добиться пакет помощи в размере 60 миллиардов долларов в свете этих мрачных реалий? (...) Любой план поддержки Украины должен сопровождаться трезвой оценкой того, чего можно и чего нельзя достичь на данном этапе войны», — говорится в публикации.

Как отмечает аналитик, ключевыми проблемами ВСУ являются растущая неукомплектованность личного состава и острый дефицит боеприпасов. При этом даже если противоборствующие стороны в американском руководстве объединятся, западной коалиции не удастся полностью удовлетворить потребность в артиллерийских снарядах и решить проблему нехватки человеческих ресурсов без ввода войск НАТО.

Ранее проблемы ВСУ на фронте прокомментировал немецкий предприниматель Ким Дотком. По его словам, украинский конфликт скоро завершится победой России.