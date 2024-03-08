Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:46, 8 марта 2024Интернет и СМИ

В США призвали Украину не надеяться на новый пакет помощи

RS: новый пакет помощи США не поможет Украине избежать краха ВСУ

Фото: Reuters

Новый пакет помощи для Киева, который обсуждается в Конгрессе США, не поможет избежать военного краха Вооруженных сил Украины (ВСУ). Не надеяться на поддержку Вашингтона украинские власти призвал колумнист Responsible Statecraft (RS) Марк Эпископос.

«Военные операции украинской армии находятся на искусственном жизнеобеспечении. (...) Ее крах стал вполне вероятным. Чего может добиться пакет помощи в размере 60 миллиардов долларов в свете этих мрачных реалий? (...) Любой план поддержки Украины должен сопровождаться трезвой оценкой того, чего можно и чего нельзя достичь на данном этапе войны», — говорится в публикации.

Как отмечает аналитик, ключевыми проблемами ВСУ являются растущая неукомплектованность личного состава и острый дефицит боеприпасов. При этом даже если противоборствующие стороны в американском руководстве объединятся, западной коалиции не удастся полностью удовлетворить потребность в артиллерийских снарядах и решить проблему нехватки человеческих ресурсов без ввода войск НАТО.

Ранее проблемы ВСУ на фронте прокомментировал немецкий предприниматель Ким Дотком. По его словам, украинский конфликт скоро завершится победой России.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      «Он был марионеткой Путина и Си». Трамп увидел вину Байдена в начале конфликта на Украине

      ВСУ обстреляли морской порт в Скадовске Херсонской области

      В Канаде демонтировали памятник первой украинской дивизии CC

      Участница спартакиады учащихся показала разбитое лицо после массового завала

      Трудности с оплатой алкоголя и табака накануне 8 Марта прокомментировали

      «Бременские музыканты» собрали в прокате более трех миллиардов рублей

      Назван основной приоритет США в конфликте на Украине

      Минобороны отчиталось об очередном уничтожении БПЛА над Белгородской областью

      В Индии запустят воздушное такси

      В США призвали Украину не надеяться на новый пакет помощи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше