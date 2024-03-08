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10:43, 8 марта 2024Бывший СССР

Немецкий бизнесмен Дотком предрек победу России на Украине

Бизнесмен Дотком: отставка Нуланд говорит о скорой победе России на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Немецкий предприниматель Ким Дотком связал отставку заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд со скорым завершением конфликта на Украине. Об этом предприниматель заявил на своей странице в X.

«Это явный признак того, что прокси-война США на Украине подходит к концу. Россия победила. Запад проиграл», — заметил Дотком. Предприниматель предрек, что НАТО будет занято продажей американского оружия напуганным странам Евросоюза (ЕС), отношения между ЕС и США существенно испортятся.

«Вики и ее воинственный муж заработали миллионы на опосредованной войне США на Украине и другой воинственной деятельности», — подчеркнул Ким Дотком. Бизнесмен заключил, что Нуланд будут помнить как организатора государственного переворота, страстного поклонника прокси-войны, организатора заговора «Северного потока».

Ким Дотком — немецкий предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload и создатель нового файлообменника Mega.

5 марта глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд покинет свой пост в ближайшие недели. Обязанности Нуланд после ее ухода с должности будет временно исполнять заместитель госсекретаря Джон Басс.

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      Андрей Ставицкий
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