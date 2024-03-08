Немецкий бизнесмен Дотком предрек победу России на Украине
Немецкий предприниматель Ким Дотком связал отставку заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд со скорым завершением конфликта на Украине. Об этом предприниматель заявил на своей странице в X.
«Это явный признак того, что прокси-война США на Украине подходит к концу. Россия победила. Запад проиграл», — заметил Дотком. Предприниматель предрек, что НАТО будет занято продажей американского оружия напуганным странам Евросоюза (ЕС), отношения между ЕС и США существенно испортятся.
«Вики и ее воинственный муж заработали миллионы на опосредованной войне США на Украине и другой воинственной деятельности», — подчеркнул Ким Дотком. Бизнесмен заключил, что Нуланд будут помнить как организатора государственного переворота, страстного поклонника прокси-войны, организатора заговора «Северного потока».
Ким Дотком — немецкий предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload и создатель нового файлообменника Mega.
5 марта глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд покинет свой пост в ближайшие недели. Обязанности Нуланд после ее ухода с должности будет временно исполнять заместитель госсекретаря Джон Басс.