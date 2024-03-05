Блинкен: Нуланд покинет пост заместителя госсекретаря США в ближайшие недели

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд покинет свой пост в ближайшие недели. Об этом сообщил глава Госдепа США Энтони Блинкен, его слова передает ТАСС.

«Виктория Нуланд сообщила мне, что в ближайшие недели намерена покинуть пост заместителя госсекретаря по политическим делам», — заявил Блинкен.

Глава Госдепа добавил, что своей работе Нуланд олицетворяла стремление США «вернуть дипломатии центральное положение во внешней политике» и возродить «глобальное лидерство Америки в критическое время».

В своем заявлении Блинкен также уточнил, что обязанности Виктории Нуланд после ее ухода с должности будет временно исполнять заместитель госсекретаря Джон Басс.

Ранее Нуланд заявила, что Россия не соответствует ожиданиям США, которые хотели бы видеть в ней партнера, ориентированного на Запад.