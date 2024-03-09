Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:05, 9 марта 2024Мир

В США задумались над альтернативным пакетом помощи Украине в кредит

NBC: республиканцы в Конгрессе готовят пакет помощи для Украины в форме кредита

Фото: Valentyn Ogirenko / Illustration / Reuters

Конгрессмены-республиканцы в США разрабатывают альтернативный пакет помощи Киеву, при этом ее часть может быть предоставлена в форме кредита. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

Спикер палаты представителей Майк Джонсон отметил, что в качестве залога для этого кредита могут быть использованы замороженные российские активы. В то же время он признал, что рассматриваемый вариант не является идеальным. Джонсон пояснил, что в долгосрочной перспективе такой долг нанесет Украине ущерб, а также может привести к экономическим кризисам в дальнейшем.

Ранее президент США Джо Байден в ежегодном обращении к Конгрессу страны заявил, что отказ Вашингтона от продолжения военной помощи Киеву поставил бы Украину под угрозу. «Если США отступят, то это подвергнет опасности Украину, Европу, свободный мир, воодушевив тех, кто желает нам зла», — отметил он.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Российская армия уничтожила один из самых секретных объектов ВСУ

      Пленный боец рассказал о надежде ВСУ на перемирие после прихода Сырского

      В Пентагоне ответили на вопрос о НЛО и инопланетянах на Земле

      В США задумались над альтернативным пакетом помощи Украине в кредит

      В Кремле высказались о формате голосования Путина на выборах

      В Курской области отменили угрозу ракетной опасности

      Зеленскому на встрече с Эрдоганом не смогли задать вопрос из-за переводчика

      Сотрудник МЧС получил ранение в ходе массовой атаки беспилотников в Таганроге

      Стало известно о прописке офицеров СБУ в мариупольском приюте для бомжей

      Жесткое задержание уклонистов на Украине сняли на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше