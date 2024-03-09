В США задумались над альтернативным пакетом помощи Украине в кредит

NBC: республиканцы в Конгрессе готовят пакет помощи для Украины в форме кредита

Конгрессмены-республиканцы в США разрабатывают альтернативный пакет помощи Киеву, при этом ее часть может быть предоставлена в форме кредита. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

Спикер палаты представителей Майк Джонсон отметил, что в качестве залога для этого кредита могут быть использованы замороженные российские активы. В то же время он признал, что рассматриваемый вариант не является идеальным. Джонсон пояснил, что в долгосрочной перспективе такой долг нанесет Украине ущерб, а также может привести к экономическим кризисам в дальнейшем.

Ранее президент США Джо Байден в ежегодном обращении к Конгрессу страны заявил, что отказ Вашингтона от продолжения военной помощи Киеву поставил бы Украину под угрозу. «Если США отступят, то это подвергнет опасности Украину, Европу, свободный мир, воодушевив тех, кто желает нам зла», — отметил он.