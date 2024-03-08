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05:52, 8 марта 2024Мир

Байден раскрыл последствия отказа США от помощи Украине

Байден: отказ США от военной помощи Киеву поставит Украину под угрозу
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Shawn Thew / Reuters

Президент США Джо Байден в ежегодном обращении к Конгрессу страны заявил, что отказ Вашингтона от продолжения военной помощи Киеву поставил бы Украину под угрозу. Его слова приводит ТАСС.

Байден призвал Конгресс принять проект о помощи Киеву и подчеркнул, что в противном случае Украина окажется под угрозой.

«История наблюдает. Если США отступят, то это подвергнет опасности Украину, Европу, свободный мир, воодушевив тех, кто желает нам зла», — отметил он.

В том же обращении Байден отказался отправлять американских солдат на Украину. «По факту, американских солдат нет в войне на Украине, и я привержен сохранить это», — отметил он.

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      Марина Совина
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