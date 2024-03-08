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05:34, 8 марта 2024Мир

Байден отказался отправлять американских солдат на Украину

Байден заявил, что не отправит ни одного американского солдата на Украину
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Globallookpress.com

Президент США Джо Байден в ежегодном послании к Конгрессу «О положении страны» отказался отправлять американских военных на Украину. Трансляция ведется на сайте Белого дома.

Политик отметил, что Киев не просит отправлять на территорию страны американских военнослужащих, а только нуждается в дополнительных поставках вооружений.

«Они не просят об американских солдатах. По факту, американских солдат нет в войне на Украине, и я привержен сохранить это», — подчеркнул Байден. Он призвал законодателей одобрить финансирование для выделения военной помощи Киеву.

Ранее председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер заявил, что Украина потерпит поражение, если Соединенные Штаты не возобновят оказание им военной помощи.

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      Марина Совина
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