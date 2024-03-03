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22:47, 3 марта 2024Мир

Украине предрекли поражение без новой военной помощи со стороны США

Конгрессмен США: Киев проиграет без новой военной помощи со стороны Вашингтона

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер заявил, что Украина потерпит поражение, если Соединенные Штаты не возобновят оказание им военной помощи. Об этом он сообщил в эфире телеканала CBS.

Политик призвал Конгресс поддержать Киев. По его мнению, спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон осознает эту чрезвычайную ситуацию.

«У них не совсем кончились боеприпасы. В прошлом месяце мы были в Киеве, я был в Киеве и встретился с [президентом Украины Владимиром] Зеленским. Они экономят [боеприпасы], но не полностью их израсходовали», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поведение западных партнеров «невозможно понять и забыть». Он предупредил, что «мир будет помнить» то, что происходит сейчас. Таким образом глава государства высказался о задержке помощи от союзников.

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      Марина Совина
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