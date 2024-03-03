Украине предрекли поражение без новой военной помощи со стороны США

Конгрессмен США: Киев проиграет без новой военной помощи со стороны Вашингтона

Председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер заявил, что Украина потерпит поражение, если Соединенные Штаты не возобновят оказание им военной помощи. Об этом он сообщил в эфире телеканала CBS.

Политик призвал Конгресс поддержать Киев. По его мнению, спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон осознает эту чрезвычайную ситуацию.

«У них не совсем кончились боеприпасы. В прошлом месяце мы были в Киеве, я был в Киеве и встретился с [президентом Украины Владимиром] Зеленским. Они экономят [боеприпасы], но не полностью их израсходовали», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поведение западных партнеров «невозможно понять и забыть». Он предупредил, что «мир будет помнить» то, что происходит сейчас. Таким образом глава государства высказался о задержке помощи от союзников.