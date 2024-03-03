«Мир будет помнить». Зеленский обратился к союзникам на фоне задержки помощи

Зеленский заявил, что понять и забыть поведение партнеров Киева невозможно

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поведение западных партнеров «невозможно понять и забыть».

Он предупредил, что «мир будет помнить» то, что происходит сейчас. Таким образом глава государства высказался о задержке помощи от союзников. Он подчеркнул, что Киев не просил их ни о чем, кроме необходимого для защиты. По словам Зеленского, пока украинцы гибнут, партнеры «занимаются внутренними политическими играми или спорами».

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Зеленский уверен, что Украину ждет поражение без помощи США

Украинский лидер неоднократно высказывался о последствиях прекращения американской помощи. В частности, он предупреждал, что без их поддержки Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут не в состоянии удерживать оборону. По словам политика, люди будут готовы, а боеприпасы и бригады нет. Отсутствие помощи со стороны Вашингтона грозит потерей людей и территорий, утверждал Зеленский.

В ходе общения с американскими сенаторами президент подчеркивал, что Украину ждет поражение в конфликте без помощи Штатов. По словам лидера демократического большинства в верхней палате Конгресса Чака Шумера, Зеленский уверял, что проигрыш Киева обернется тяжелыми последствиями не только для украинского народа, но также для США и демократии.

Кроме того, украинский президент пригрозил Вашингтону, что он перестанет быть стратегическим партнером Киева, если прекратит оказывать помощь. Он требовал от Вашингтона разблокировать помощь в течение месяца.

При этом Зеленский усомнился в том, что США искренне хотят помочь Украине, а не используют вооруженный конфликт как способ ослабить Россию. Однако он признавал, что у Киева нет плана Б на случай отказа США от поддержки Киева.

США уже два месяца не помогают Украине

Последний пакет военной помощи США передали Украине в конце декабря, его стоимость составила 250 миллионов долларов. Дальнейшую поддержку Киева в Конгрессе не могут согласовать уже несколько месяцев.

В начале февраля законопроект о выделении Украине 60 миллиардов долларов не прошел голосование в Сенате Конгресса. Это означает, что рассмотрение документа откладывается.

Речь идет о представленном Сенатом компромиссном законопроекте о помощи Украине, Израилю и о защите южной границы на 118 миллиардов долларов. Согласно документу, 60 миллиардов предлагается отправить Украине, 14,1 миллиарда — Израилю, 20,23 миллиарда — на усиление южной границы страны, 2,44 миллиарда — на операцию против хуситов в Йемене.

Глава США Джо Байден указывал, что без выделения нового пакета американской помощи Киев ждут катастрофические последствия. При этом, как отмечали в Белом доме, возможности возобновить военную помощь Украине в обход Конгресса нет.

В свою очередь спикер Палаты представителей Майк Джонсон предупреждал, что республиканцы не будут поддерживать законопроект о выделении дополнительного финансирования Украине.