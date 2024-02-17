Зеленский описал реакцию Киева на возможный отказ США от помощи Украине

Зеленский: при отказе от помощи Украине США не будут стратегическим партнером

Если США перестанут оказывать помощь Украине, то Киев перестанет считать эту страну своим стратегическим партнером. Так реакцию на возможный отказ Вашингтона от помощи описал президент Украины Владимир Зеленский, его цитирует ТАСС.

По словам украинского лидера, он даже не рассматривает альтернативы такому формату партнерства.

«Мы на сегодня не рассматриваем альтернативу, потому что мы рассчитываем на Соединенные Штаты как на нашего стратегического партнера, что они останутся стратегическим партнером (...) Вот поэтому я не рассматриваю такую альтернативу», — заявил Владимир Зеленский.

Ранее 16 февраля сообщалось, что Палата представителей США ушла на перерыв до конца февраля без согласования помощи Украине, законодатели так и не проголосовали по соответствующему законопроекту.