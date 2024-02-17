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18:24, 17 февраля 2024Бывший СССР

Зеленский описал реакцию Киева на возможный отказ США от помощи Украине

Зеленский: при отказе от помощи Украине США не будут стратегическим партнером

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Если США перестанут оказывать помощь Украине, то Киев перестанет считать эту страну своим стратегическим партнером. Так реакцию на возможный отказ Вашингтона от помощи описал президент Украины Владимир Зеленский, его цитирует ТАСС.

По словам украинского лидера, он даже не рассматривает альтернативы такому формату партнерства.

«Мы на сегодня не рассматриваем альтернативу, потому что мы рассчитываем на Соединенные Штаты как на нашего стратегического партнера, что они останутся стратегическим партнером (...) Вот поэтому я не рассматриваю такую альтернативу», — заявил Владимир Зеленский.

Ранее 16 февраля сообщалось, что Палата представителей США ушла на перерыв до конца февраля без согласования помощи Украине, законодатели так и не проголосовали по соответствующему законопроекту.

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      Марк Леонов
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