Палата представителей США ушла на перерыв без согласования помощи Украине

Палата представителей США ушла на перерыв, не проголосовав по помощи Украине

Палата представителей США ушла на перерыв до конца февраля без согласования помощи Украине, законодатели так и не проголосовали по соответствующему законопроекту, передает РИА Новости.

Как следует из расписания, нижняя палата американского Конгресса не будет заседать до 28 февраля, соответственно, в ближайшие две недели вопрос о финансировании Киева и Израиля не решится.

Ранее американский конгрессмен от Республиканской партии Кори Миллс отметил, что у законопроекта по предоставлению пакета финансовой помощи США Украине нет шансов пройти голосование в Палате представителей. Он возмутился, что Сенат ставит интересы Киева выше Вашингтона, настаивая на одобрении этого закона.