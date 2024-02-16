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01:08, 16 февраля 2024Мир

Палата представителей США ушла на перерыв без согласования помощи Украине

Палата представителей США ушла на перерыв, не проголосовав по помощи Украине

Фото: Pixabay

Палата представителей США ушла на перерыв до конца февраля без согласования помощи Украине, законодатели так и не проголосовали по соответствующему законопроекту, передает РИА Новости.

Как следует из расписания, нижняя палата американского Конгресса не будет заседать до 28 февраля, соответственно, в ближайшие две недели вопрос о финансировании Киева и Израиля не решится.

Ранее американский конгрессмен от Республиканской партии Кори Миллс отметил, что у законопроекта по предоставлению пакета финансовой помощи США Украине нет шансов пройти голосование в Палате представителей. Он возмутился, что Сенат ставит интересы Киева выше Вашингтона, настаивая на одобрении этого закона.

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      Марина Совина
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