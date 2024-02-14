В Конгрессе США заявили об отсутствии шансов на одобрение пакета помощи Украине

Конгрессмен Миллс: у закона о помощи США Украине нет шансов пройти голосование

У законопроекта по предоставлению пакета финансовой помощи США Украине нет шансов пройти голосование в Палате представителей Конгресса США. Об этом заявил американский конгрессмен от Республиканской партии Кори Миллс в интервью Newsmax.

«Приоритеты Сената не связаны с Америкой в первую очередь. Они сфокусированы на защите чужих границ, в том числе Украины, которая, как мы видим, погрязла в коррупции», — констатировал законодатель.

Миллс возмутился, что Сенат ставит интересы Киева выше Вашингтона, настаивая на одобрении этого закона. Он подчеркнул, что в этот самый момент миллионы мигрантов осаждают южные границы США и призвал концентрироваться на собственных проблемах.

«Мы не можем делать этого, если будем фокусироваться на защите Украины», — объяснил он.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что отказ Палаты представителей предоставить Израилю и Украине финансовую поддержку покажет ненадежность Вашингтона. По его словам, это даст сигнал, что на США нельзя рассчитывать, не только союзникам, но и противникам.