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19:38, 13 февраля 2024Мир

В США рассказали о последствиях отказа Конгресса от помощи Украине

Кирби: отказ Конгресса одобрить помощь Украине покажет ненадежность США

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Отказ Палаты представителей Конгресса США одобрить законопроект о финансовой помощи Израилю и Украине покажет ненадежность Соединенных Штатов. О таких последствиях подобного решения рассказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, его цитирует ТАСС.

«Если мы этого не сделаем, это даст сигнал о том, что на США нельзя рассчитывать, не только союзникам и партнерам, но и потенциальным противникам», — подчеркнул Кирби.

По его словам, отказ принять проект помощи Киеву продемонстрирует незаинтересованность Вашингтона в лидерстве на международной арене и нежелание выполнять свои обязательства перед союзниками и партнерами, «ведущими важнейшую борьбу».

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Кирби отметил, что у американской администрации нет других вариантов изыскания средств для поддержки Украины и Израиля.

Ранее президент США Джо Байден призвал Палату представителей Конгресса США незамедлительно принять проект помощи Украине и отправить ему на стол на подпись. Он отметил, что и союзники, и противники следят за действиями Вашингтона в этом вопросе.

Сенат США уже одобрил законопроект о предоставлении финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95 миллиардов долларов. За принятие проекта проголосовали 70 сенаторов, 29 — высказались против.

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