Байден призвал незамедлительно отправить проект помощи Украине ему на стол

Байден: Конгресс США должен срочно отправить проект помощи Украине на мой стол

Президент США Джо Байден призвал Палату представителей Конгресса США незамедлительно принять проект помощи Украине и отправить ему на стол на подпись. Об этом сообщает Reuters.

«Палате представителей пора принять меры и немедленно отправить этот двухпартийный проект на мой стол, чтобы я мог подписать его в качестве закона», — заявил американский лидер.

Он отметил, что и союзники, и противники следят за действиями Вашингтона в этом вопросе. По словам главы Белого дома, американские власти получают сообщения о том, что у украинских военных на линии фронта кончаются боеприпасы.

Ранее Сенат США одобрил законопроект о предоставлении финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95 миллиардов долларов. За принятие проекта проголосовали 70 сенаторов, 29 — против. Теперь законопроект рассмотрят в Палате представителей.