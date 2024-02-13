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18:51, 13 февраля 2024Мир

Байден призвал незамедлительно отправить проект помощи Украине ему на стол

Байден: Конгресс США должен срочно отправить проект помощи Украине на мой стол

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден призвал Палату представителей Конгресса США незамедлительно принять проект помощи Украине и отправить ему на стол на подпись. Об этом сообщает Reuters.

«Палате представителей пора принять меры и немедленно отправить этот двухпартийный проект на мой стол, чтобы я мог подписать его в качестве закона», — заявил американский лидер.

Он отметил, что и союзники, и противники следят за действиями Вашингтона в этом вопросе. По словам главы Белого дома, американские власти получают сообщения о том, что у украинских военных на линии фронта кончаются боеприпасы.

Ранее Сенат США одобрил законопроект о предоставлении финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95 миллиардов долларов. За принятие проекта проголосовали 70 сенаторов, 29 — против. Теперь законопроект рассмотрят в Палате представителей.

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