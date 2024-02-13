Сенат США одобрил законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню

Reuters: Сенат США принял законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню

Сенат США одобрил законопроект о предоставлении финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95 миллиардов долларов. Об этом сообщает Reuters

Как отмечает агентство, за его принятие проголосовали 70 сенаторов, 29 — против.

Теперь законопроект рассмотрят в Палате представителей. Однако шансы на его одобрение в нижней палате парламента значительно ниже.

Ранее спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что не вынесет законопроект о предоставлении помощи Украине и другим союзникам на голосование. Он отметил, что в него должен быть также включен бюджет на укрепление границы США с Мексикой.