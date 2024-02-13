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14:51, 13 февраля 2024Мир

Сенат США одобрил законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню

Reuters: Сенат США принял законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню

Фото: U.S. Senate TV / Reuters

Сенат США одобрил законопроект о предоставлении финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95 миллиардов долларов. Об этом сообщает Reuters

Как отмечает агентство, за его принятие проголосовали 70 сенаторов, 29 — против.

Теперь законопроект рассмотрят в Палате представителей. Однако шансы на его одобрение в нижней палате парламента значительно ниже.

Ранее спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что не вынесет законопроект о предоставлении помощи Украине и другим союзникам на голосование. Он отметил, что в него должен быть также включен бюджет на укрепление границы США с Мексикой.

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      Дарья Балацкая
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