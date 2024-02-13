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14:11, 13 февраля 2024Мир

В Сенате США заявили о готовности принять законопроект о помощи Украине

Сенат США готов принять единый законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Сенате Конгресса США склоняются к скорому принятию законопроекта, включающего поддержку Украине. Об этом сообщает Reuters.

Законопроект предполагает выделение помощи Украине, Израилю и Тайваню на общую сумму более 95 миллиардов долларов. Сенаторы проголосовали за его рассмотрение и планируют принять его «где-то в среду».

Помощь Украине, согласно изданию, будет одобрена даже несмотря на позицию части республиканцев, не готовых к компромиссу и выступивших 12 февраля с речами против предложения.

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В то же время в Палате представителей, которая также должна одобрить помощь, республиканское большинство продолжает настаивать, чтобы в законопроект были включены вопросы мигрантов. «В отсутствие каких-либо изменений от Сената в политике в отношении границы Палате представителей придется продолжать действовать по собственной воле в этих важных вопросах», — заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон.

Ранее член Палаты представителей, конгрессмен-республиканец Энди Биггс отметил, что конфликт на Украине нужен администрации президента США Джо Байдена для смены власти в России. Он подчеркнул, что по этой причине Вашингтон отвергает любые призывы к мирным переговорам между Москвой и Киевом.

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      Дмитрий Попов
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