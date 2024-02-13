Конгрессмен Биггс: конфликт на Украине нужен США для смены власти в России

Поддержание эскалации конфликта на Украине нужно США для смены власти в России и ослабления Москвы как геополитического игрока. Об участии Белого дома в конфликте на Украине в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил член Палаты представителей, конгрессмен-республиканец Энди Биггс.

«Когда я в самом начале конфликта спросил, каковы наша миссия и стратегические цели, знаете, что сказали [представители администрации президента США Джо Байдена] ? Они поменяли их с "мы помогаем нашему союзнику" Украине, хотя эта страна никогда не была ни нашим союзником, ни другом, и раскрыли, что хотят смены власти в России», — объяснил конгрессмен.

При этом Биггс отметил, что Вашингтон, как и прежде, намеревается не допускать деэскалации и прекращения огня, отвергая любые призывы к мирным переговорам Москвы и Киева.

Ранее стало известно, что спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон намерен проигнорировать закон о военной помощи Украине. Он резко раскритиковал закон о военной помощи Украине, Израилю и другим странам, предварительно получивший одобрение Сената США. Его высказывания поставили под вопрос одобрение пакета помощи в Палате представителей, члены которой более скептично настроены относительно помощи Украине.