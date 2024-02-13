Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:10, 13 февраля 2024Мир

В Конгрессе США проигнорируют закон о помощи Украине

AP: спикер Палаты представителей США Джонсон проигнорирует пакет помощи Украине

Фото: Annabelle Gordon / Globallookpress.com

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон намерен проигнорировать закон о военной помощи Украине. Об этом сообщает The Associated Press (AP).

Джонсон резко раскритиковал закон о военной помощи Украине, Израилю и другим странам, предварительно получивший одобрение Сената США. Его высказывания поставили под вопрос одобрение пакета помощи в Палате представителей, члены которой более скептично настроены относительно помощи Украине.

«Поскольку Сенат не принял ни одной поправки по вопросу охраны границ, Палате представителей придется продолжать работать над этими важными вопросами самостоятельно», — заявил политик. По мнению журналистов, Джонсон проигнорирует законопроект и не выставит его на голосование.

Разногласия среди республиканцев проявляются не только в Палате представителей, но и в Сенате. Например, сенатор от республиканцев Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что Америка должна сосредоточиться не на военной помощи Украине, а на том, чтобы помочь прекратить конфликт. В то же время ряд сенаторов считает отказ от принятия пакета военной помощи угрозой для США.

Ранее группа американских послов в странах Индо-Тихоокеанского региона призвала Конгресс США принять законопроект о помощи Украине и Израилю. Дипломаты заявили, что Вашингтон рискует потерять доверие союзников.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Три российских оборонных завода потребовали национализировать. Сейчас их контролируют из-за границы

      В Госдуму внесли законопроект о депортации мигрантов за домогательства

      Премьера Эстонии объявили в розыск в России

      Социологу заменили штраф на пять лет колонии за оправдание терроризма

      Возлюбленная Тимати поделилась откровенным видео из душа

      Россиянам раскрыли самые распространенные схемы мошенничества в соцсетях

      Китай резко сократил закупки стали

      Боец ВСУ рассказал о потере сотни солдат за сутки

      Филипп Киркоров приехал в зону СВО

      Избирательный штаб Путина отказался от бесплатного эфира для дебатов на ТВ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше