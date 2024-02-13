В Конгрессе США проигнорируют закон о помощи Украине

AP: спикер Палаты представителей США Джонсон проигнорирует пакет помощи Украине

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон намерен проигнорировать закон о военной помощи Украине. Об этом сообщает The Associated Press (AP).

Джонсон резко раскритиковал закон о военной помощи Украине, Израилю и другим странам, предварительно получивший одобрение Сената США. Его высказывания поставили под вопрос одобрение пакета помощи в Палате представителей, члены которой более скептично настроены относительно помощи Украине.

«Поскольку Сенат не принял ни одной поправки по вопросу охраны границ, Палате представителей придется продолжать работать над этими важными вопросами самостоятельно», — заявил политик. По мнению журналистов, Джонсон проигнорирует законопроект и не выставит его на голосование.

Разногласия среди республиканцев проявляются не только в Палате представителей, но и в Сенате. Например, сенатор от республиканцев Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что Америка должна сосредоточиться не на военной помощи Украине, а на том, чтобы помочь прекратить конфликт. В то же время ряд сенаторов считает отказ от принятия пакета военной помощи угрозой для США.

Ранее группа американских послов в странах Индо-Тихоокеанского региона призвала Конгресс США принять законопроект о помощи Украине и Израилю. Дипломаты заявили, что Вашингтон рискует потерять доверие союзников.