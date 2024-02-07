Удар по репутации: дипломаты США призвали Конгресс принять закон о помощи Украине, чтобы не потерять доверие союзников

NYT: США рискуют репутацией из-за проблем с одобрением помощи Киеву в Конгрессе

Группа американских послов в странах Индо-Тихоокеанского региона призвала Конгресс США принять законопроект о помощи Украине и Израилю. Дипломаты предупредили, что Вашингтон рискует потерять доверие союзников из-за неспособности законодателей договориться. Письмо девяти послов приводит газета The New York Times.

В материале говорится о том, что правительства стран-партнеров США наблюдают за решениями Вашингтона в поворотный момент истории, когда принимаемые решения будут иметь долгосрочные последствия на многие годы вперед.

Они хотят видеть, что, когда дела будут идти плохо, Соединенные Штаты будут рядом с нашими союзниками и партнерами The New York Times

Газета пишет, что подобные публичные обращения не характерны для дипломатов, которые стараются воздерживаться от внутриполитических дискуссий.

Никто из нас никогда не подписывал письмо, подобное этому. Но, учитывая серьезность исторического момента, мы считаем необходимым поделиться с вами нашей прямой и честной оценкой The New York Times

Издание отмечает, что обращение к Конгрессу США подписали американские послы в Южной Корее, Японии, Австралии, Филиппинах, Индии, Китае, Новой Зеландии, Малайзии и Вьетнаме. В материале указывается, что невыполнение плана помощи Украине «может придать смелости Китаю» в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Палата представителей не поддержала законопроект о помощи Израилю без Украины

Палата представителей США не поддержала законопроект о помощи Израилю, не включающий средства для Украины, свидетельствуют результаты голосования.

Против проголосовали 180 законодателей, в то время как для принятия документа необходима поддержка более двух третей конгрессменов.

3 февраля стало известно, что Палата представителей США рассмотрит законопроект о выделении помощи Израилю без предоставления средств Украине. Законодатели предложили выделить Израилю 17,6 миллиарда долларов, однако отдельно от пакета финансирования для Киева.

Сенат США предложил компромиссный законопроект, включающий средства для Украины

Сенат Конгресса США в свою очередь представил компромиссный законопроект о помощи Украине, Израилю и о защите южной границы на 118 миллиардов долларов, в рамках которого предлагается выделить 60 миллиардов долларов на помощь Украине и 20,23 миллиарда — на решение кризиса на южной границе США.

Бывший американский лидер Дональд Трамп раскритиковал текст законопроекта, назвав его «чудовищным» и перекладывающим проблемы демократов на плечи республиканцев.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что в случае, если законопроект дойдет до Палаты представителей, он обречен на провал.

Спикер Республиканской партии и сенатор от штата Оклахома Джеймс Лэнкфорд подтвердил, что «республиканцы, скорее всего, объединятся, чтобы заблокировать закон» во время голосования в среду 7 февраля.

В Сенате не видят предпосылок для принятия компромиссного законопроекта

Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнел не увидел предпосылок для принятия компромиссного законопроекта, включающего помощь Украине.

Мне и большинству наших членов кажется, что у нас нет реального шанса здесь провести этот закон Митч Макконнел лидер республиканского меньшинства в Сенате США

Аналогичного мнения придерживается президент США Джо Байден. Все признаки указывают, что пакетный законопроект по помощи Украине, Израилю, а также ужесточению мер контроля на южной границе США не будет поставлен на голосование в Сенате, отметил глава государства.