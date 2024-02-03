Палата представителей США рассмотрит законопроект о помощи Израилю без Украины

Джонсон: палата представителей США рассмотрит проект помощи Израилю без Украины

Палата представителей США рассмотрит законопроект о выделении помощи Израилю без предоставления средств Украине, об этом заявил спикер законодательного органа Майк Джонсон в письме коллегам, передает РИА Новости.

«Учитывая неспособность Сената своевременно принять надлежащее законодательство, а также опасные обстоятельства, с которыми сейчас сталкивается Израиль, Палата представителей продолжит исполнять лидирующую роль», — говорится в обращении Джонсона.

Законодатели предлагают выделить Израилю 17,6 миллиарда долларов, однако отдельно от пакета финансирования для Киева.

Джонсон отметил, что Сенат США готов представить свой законопроект о дополнительном предоставлении средств на цели национальной безопасности, в том числе на помощь Украине и Израилю. Однако, по словам спикера, сенаторы лишили себя возможности быстрого рассмотрения этой инициативы, когда не включили Палату представителей в свои переговоры.

Ранее лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса США Чак Шумер анонсировал, что 7 февраля в Сенате пройдет тестовое голосование по вопросам помощи Украине, Израилю и союзникам США в Азии, а текст новых совместных поправок по будущему законопроекту по бюджету пакетов национальной безопасности будет представлен в ближайшие дни.