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09:42, 2 февраля 2024Мир

В Сенате США анонсировали новое голосование по помощи Украине

Сенатор Шумер: 7 февраля в Сенате пройдет тестовое голосование по помощи Украине

Фото: Amanda Andrade-Rhoades / Reuters

Лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса США Чак Шумер анонсировал, что 7 февраля в Сенате пройдет тестовое голосование по вопросам помощи Украине, Израилю и союзникам США в Азии, а текст новых совместных поправок по будущему законопроекту по бюджету пакетов национальной безопасности будет представлен в ближайшие дни. Об этом сообщает Associated Press.

Несмотря на попытки найти консенсус между демократами и республиканцами, которые готовы поддержать выделение денег на Украину и Израиль лишь при условии разрешения миграционного кризиса на границе с Мексикой и принятия соответствующих мер против нелегальных мигрантов, будущее законопроекта остается неопределенным. «Наша южная граница срочно нуждается в исправлении», — заявил журналистам Шумер.

При этом сенатор выразил надежду, что после публикации обновленного текста законопроекта республиканцы поддержат новое двухпартийное соглашение.

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Ранее Шумер признался, что работа сенаторов над сделкой по согласованию дополнительной помощи Киеву и защите границ Соединенных Штатов идет очень тяжело. Он уточнил, что демократы и республиканцы «должны перестать делать из этого шум и должны закончить работу» над законопроектом.

22 января стало известно, что демократы и республиканцы в Сенате Конгресса США снова не смогли договориться о помощи Украине.

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      Виктория Кондратьева
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