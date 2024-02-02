В Сенате США анонсировали новое голосование по помощи Украине

Сенатор Шумер: 7 февраля в Сенате пройдет тестовое голосование по помощи Украине

Лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса США Чак Шумер анонсировал, что 7 февраля в Сенате пройдет тестовое голосование по вопросам помощи Украине, Израилю и союзникам США в Азии, а текст новых совместных поправок по будущему законопроекту по бюджету пакетов национальной безопасности будет представлен в ближайшие дни. Об этом сообщает Associated Press.

Несмотря на попытки найти консенсус между демократами и республиканцами, которые готовы поддержать выделение денег на Украину и Израиль лишь при условии разрешения миграционного кризиса на границе с Мексикой и принятия соответствующих мер против нелегальных мигрантов, будущее законопроекта остается неопределенным. «Наша южная граница срочно нуждается в исправлении», — заявил журналистам Шумер.

При этом сенатор выразил надежду, что после публикации обновленного текста законопроекта республиканцы поддержат новое двухпартийное соглашение.

Ранее Шумер признался, что работа сенаторов над сделкой по согласованию дополнительной помощи Киеву и защите границ Соединенных Штатов идет очень тяжело. Он уточнил, что демократы и республиканцы «должны перестать делать из этого шум и должны закончить работу» над законопроектом.

22 января стало известно, что демократы и республиканцы в Сенате Конгресса США снова не смогли договориться о помощи Украине.