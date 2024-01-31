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01:18, 31 января 2024Мир

В США заявили о трудностях в работе над сделкой о помощи Украине

Сенатор Шумер: работа над сделкой о помощи Украине идет очень тяжело

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Global Look Press

Работа сенаторов над сделкой по согласованию дополнительной помощи Киеву и защите границ Соединенных Штатов идет «очень тяжело». Об этом заявил лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер, пишет РИА Новости.

«Сенат продолжит работать над дополнительным запросом на этой неделе. Мы знаем, что это тяжело. Очень тяжело», — отметил он.

Шумер уточнил, что демократы и республиканцы «несут обязательство отключить внешний шум и закончить работу» над данным запросом.

Ранее председатель комитета по международным отношениям в Сенате демократ Бен Кардин заявил, что выбор США стоит между тем, чтобы отправить на Украину доллары сейчас или солдат потом.

Он также настоял на увеличении помощи Киеву. По его словам, сохранение авторитета Штатов перед союзниками зависит от сенаторов.

22 января Чак Шумер заявил, что демократы и республиканцы в Сенате Конгресса США снова не смогли договориться о помощи Украине. Он напомнил, что вопрос о выделении финансирования для Украины связан с договоренностями законодателей по южной границе США.

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      Марина Совина
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