Демократы и республиканцы снова не смогли договориться о помощи Украине

Шумер: демократы и республиканцы в Сенате США не договорились о помощи Киеву

Демократы и республиканцы в Сенате Конгресса США снова не смогли договориться о помощи Украине, об этом заявил лидер демократического большинства в верхней палате Чак Шумер, пишет газета The Hill.

«Мы по-прежнему надеемся, но эта сделка, безусловно, еще не достигнута. Есть еще ряд вопросов, по которым согласия нет», — отметил конгрессмен.

Он напомнил, что вопрос о выделении финансирования для Украины связан с договоренностями законодателей по южной границе США. Шумер подчеркнул, что важно не только то, что делают сенаторы, но и как. По этой причине консультации пока не завершены.

Ранее президент США Джо Байден назвал сокращение помощи Украине угрозой не только для Соединенных Штатов и НАТО, но и для всего мира. Глава государства также призвал конгрессменов как можно скорее выделить средства на поддержку Киева.

