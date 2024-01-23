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03:58, 23 января 2024Мир

Демократы и республиканцы снова не смогли договориться о помощи Украине

Шумер: демократы и республиканцы в Сенате США не договорились о помощи Киеву

Фото: Pixabay

Демократы и республиканцы в Сенате Конгресса США снова не смогли договориться о помощи Украине, об этом заявил лидер демократического большинства в верхней палате Чак Шумер, пишет газета The Hill.

«Мы по-прежнему надеемся, но эта сделка, безусловно, еще не достигнута. Есть еще ряд вопросов, по которым согласия нет», — отметил конгрессмен.

Он напомнил, что вопрос о выделении финансирования для Украины связан с договоренностями законодателей по южной границе США. Шумер подчеркнул, что важно не только то, что делают сенаторы, но и как. По этой причине консультации пока не завершены.

Ранее президент США Джо Байден назвал сокращение помощи Украине угрозой не только для Соединенных Штатов и НАТО, но и для всего мира. Глава государства также призвал конгрессменов как можно скорее выделить средства на поддержку Киева.

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      Марина Совина
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