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05:15, 18 января 2024Мир

Байден назвал отказ от помощи Украине угрозой США, НАТО и миру

Байден: отказ от помощи Украине угрожает США, НАТО и миру
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Chris Kleponis/Pool/Global Look Press

Президент США Джо Байден назвал отказ от помощи Украине угрозой Соединенным Штатам, НАТО и миру. Об этом, как сообщает ТАСС, говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Белого дома после встречи Байдена с ключевыми конгрессменами.

Байден призвал конгрессменов как можно скорее выделить средства на поддержку Киева, послав таким образом необходимый сигнал союзникам.

Перед встречей с Байденом глава демократического большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что ситуация на Украина сильно ухудшается, и этот процесс может стать необратимым, если не оказать Киеву помощь.

С конца декабря Вашингтон не выделяет помощь Киеву, так как на это нет денег. Законопроект о выдаче Украине 61 миллиарда долларов с прошлого года находится на рассмотрении Конгресса.

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      Марина Совина
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