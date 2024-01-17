Байден назвал отказ от помощи Украине угрозой США, НАТО и миру

Байден: отказ от помощи Украине угрожает США, НАТО и миру

Президент США Джо Байден назвал отказ от помощи Украине угрозой Соединенным Штатам, НАТО и миру. Об этом, как сообщает ТАСС, говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Белого дома после встречи Байдена с ключевыми конгрессменами.

Байден призвал конгрессменов как можно скорее выделить средства на поддержку Киева, послав таким образом необходимый сигнал союзникам.

Перед встречей с Байденом глава демократического большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что ситуация на Украина сильно ухудшается, и этот процесс может стать необратимым, если не оказать Киеву помощь.

С конца декабря Вашингтон не выделяет помощь Киеву, так как на это нет денег. Законопроект о выдаче Украине 61 миллиарда долларов с прошлого года находится на рассмотрении Конгресса.