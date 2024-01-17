В США зафиксировали ухудшение ситуации на Украине

Шумер: ситуация на Украине ухудшается

Ситуация на Украине ухудшается, это зафиксировал лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер. Его слова приводит РИА Новости.

По его мнению, если США быстро не окажут помощь Киеву, то ситуация поменяется безвозвратно.

Такое заявление Шумер сделал перед встречей лидеров Конгресса с президентом Джо Байденом. Там должно обсуждаться одобрение выделения крупного пакета военной помощи Украине наряду с несколькими другими целями.

Законопроект находится в Конгрессе с прошлого года, Республиканская оппозиция требует у Байдена больше внимания уделять защите южной границы страны, а не помощи Киеву.