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00:14, 18 января 2024Мир

В США зафиксировали ухудшение ситуации на Украине

Шумер: ситуация на Украине ухудшается
Чак Шумер

Чак Шумер. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Ситуация на Украине ухудшается, это зафиксировал лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер. Его слова приводит РИА Новости.

По его мнению, если США быстро не окажут помощь Киеву, то ситуация поменяется безвозвратно.

Такое заявление Шумер сделал перед встречей лидеров Конгресса с президентом Джо Байденом. Там должно обсуждаться одобрение выделения крупного пакета военной помощи Украине наряду с несколькими другими целями.

Законопроект находится в Конгрессе с прошлого года, Республиканская оппозиция требует у Байдена больше внимания уделять защите южной границы страны, а не помощи Киеву.

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      Марина Совина
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