США заявили об истощении вооружений Украины

Белый дом: вооружения Украины приближаются к истощению без помощи США

Украина на фоне отсутствия помощи США приближается к истощению запасов некоторых вооружений, включая средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, у Украины есть боеприпасы в достатке, их хватит на два-три месяца. «Многое зависит от того, что делает Россия, и от чего им приходится защищаться», — подчеркнул Кирби.

12 января Джон Кирби сообщил, что США прекратили поставки на Украину оружия и военной техники. У Вашингтона не осталось бюджетных средств на эту программу, уточнил он. Чиновник подчеркнул, что дальнейшая судьба помощи Киеву зависит от решения Конгресса.

Как писала газета The Wall Street Journal, в случае прекращения западной военной помощи у Киева останется два варианта действий. Один из них подразумевает снижение бюджетных трат, другой заключается в запуске печатного станка.