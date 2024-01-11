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23:03, 11 января 2024Мир

США прекратили поставки оружия на Украину

Белый дом заявил, что США прекратили поставки оружия и военной техники Украине

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

США прекратили поставки на Украину оружия и военной техники. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

Он уточнил, что у Вашингтона не осталось бюджетных средств на такие программы. «Мы выдали последний пакет из имеющихся запасов, на поддержку которого у нас имелось финансирование», — сказал чиновник.

Кирби назвал критически важным, чтобы Конгресс в дальнейшем одобрил выделение денег для Украины. «Необходимость в предоставлении Киеву новых американских вооружений сейчас острая, особенно в зимние месяцы», — сказал представитель Белого дома.

Ранее в США назвали последствия прекращения западной военной помощи. Газета The Wall Street Journal указала, что в этом случае у Киева останется два варианта действий. Один из них подразумевает снижение бюджетных трат, другой заключается в запуске печатного станка, говорится в статье издания.

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      Марина Совина
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