Украине назвали последствия прекращения западной военной помощи

WSJ: без помощи Запада Украине придется печатать деньги для восполнения дефицита

Без поддержки со стороны Запада Украина будет вынуждена создавать серьезные риски для своей экономики. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что украинским властям придется либо снижать бюджетные траты, либо печатать деньги для восполнения дефицита.

«В краткосрочной перспективе Украина находится в более уязвимой ситуации на фоне сокращения западной поддержки и растущей обеспокоенности насчет возможной смены общественного мнения в США после президентских выборов в 2024 году», — пишет издание.

По словам автора материала, инвестиции Украины в собственные военные производственные мощности не способны вывести ее на тот же уровень, что и гораздо более масштабный российский ВПК.

В декабре США выделили Украине пакет военной помощи на 250 миллионов долларов. Киев, в частности, получил боеприпасы и оборудование для систем ПВО, боеприпасы для РСЗО, артиллерийские снаряды, противотанковые средства. Больше средств для помощи Украине у США нет, новый пакет помощи ожидает одобрения в Конгрессе.